К предупреждавшему о последствиях удара «Орешника» украинскому химику пришли из СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) приходили к кандидату химических наук, украинскому блогеру Глебу Репичу, который предупреждал об ужасных последствиях удара ракетой «Орешник». Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Как отмечается, после визита силовиков мужчина записал блог с извинениями и заявил, что не хотел пугать людей своими прогнозами.

Репич ранее заявил, что одного удара «Орешником» в ядерном оснащении достаточно, чтобы полностью уничтожить Киев.

21 ноября президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о готовности России применить «Орешник» во второй раз.