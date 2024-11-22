Зеленский попросил у Запада новые системы ПВО для защиты от «Орешника»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратился к своим западным союзникам с просьбой усилить системы ПВО после применения ВС РФ новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, Украина устанавливает все детали относительно ракеты, которую Россия использовала для удара по предприятию в Днепропетровске, и готова поделиться ими, поскольку «мир должен знать правду».

Он также поблагодарил Запад за реакцию и призвал к конкретным действиям.

«И, в частности, по моему заданию министр обороны Украины уже проводит встречи с нашими партнерами по новым системам ПВО – именно таким системам, которые способны защитить жизнь от новых рисков», – добавил он без уточнений.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский раскритиковал Раду за отказ работать под угрозой обстрела «Орешником».