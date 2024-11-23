Саммит по зерну в Киеве посетили два иностранных политика

Только двое высокопоставленных зарубежных политиков лично приняли участие в международной конференции по продовольственной безопасности «Зерно с Украины» в Киеве. Об этом пишет издание Novinky.

По данным журналистов, речь идет о еврокомиссаре по сельскому хозяйству Януше Войцеховском и главе МИД Чехии Яне Липавском. Помимо них, на саммите выступили представители правительства Украины — премьер-министр Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Согласно материалу издания, по видеосвязи к участникам саммита обратились президент Эстонии Алар Карис, президент Швейцарии Виола Амерд, президент Коста-Рики Родриго Чавес, премьер Люксембурга Люк Фриден и премьер Финляндии Петтери Орпо.

Гуманитарная продовольственная программа «Зерно с Украины» была запущена 26 ноября 2022 года президентом страны Владимиром Зеленским для поставок зерна в беднейшие страны Африки.

20 ноября агентство РИА Новости со ссылкой на данные Евростата сообщало, что Россия после введения Евросоюзом повышенных пошлин практически перестала поставлять туда зерно.

Ранее стали известны объемы экспорта зерна из России.