Стали известны объемы экспорта зерна из России

По итогам 2023—2024 сельскохозяйственного года, завершившегося 30 июня, Россия экспортировала 72 млн тонн зерна. Об этом сообщили в Минсельхозе, пишет «Интерфакс».

Как уточнила глава министерства Оксана Лут, эта оценка является предварительной. Более подробные данные станут известны позже.

Если же говорить о нынешнем сельхозгоду, то министерство планирует собрать 132 млн тонн зерна, из них 60 млн тонн отправятся на экспорт. Приоритетной задачей остается обеспечение внутреннего рынка.

Известно, что главным покупателем российского зерна в июле стала Саудовская Аравия.

До этого из данных Национальной товарной биржи выяснилось, что Россия начала продавать зерно из госфонда. Торги прошли 19 августа, они также запланированы на следующие два дня. Поставки будут осуществляться с элеваторов, расположенных в Татарстане, Башкирии, Чувашии, Оренбургской, Московской, Воронежской, Рязанской и нескольких других областях.

Ранее в Россельхознадзоре заявили о необходимости соблюдения требований к экспортным партиям зерна.