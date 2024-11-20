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Россия практически прекратила поставки зерна в Европу

Россия почти перестала экспортировать зерно в страны Европейского союза

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Efrem Lukatsky/AP

Россия после введения Европейским союзом повышенных пошлин практически перестала поставлять туда зерно. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

Так, в сентябре российские поставщики зерна отгрузили в государства Евросоюза продукции всего на €21 тыс.

Перед введением ЕС с 1 июля повышенных пошлин на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из РФ и Белоруссии европейские страны активно запасались российским зерном. В июне импорт увеличился почти в два раза — с €6,5 млн до €11,8 млн. В июле и августе он составлял €2,9 млн евро и €3,7 млн.

18 ноября представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Европейский союз может снять санкции с России, однако сперва нужно дождаться окончания конфликта на Украине.

14 ноября Bloomberg сообщало, что Европейский союз может принять новый пакет санкций против России до 24 февраля 2025 года. По данным агентства, новые ограничительные меры могут включать в себя дальнейшие торговые ограничения, а также дополнительные пошлины на российскую сельскохозяйственную продукцию.

Ранее в Европе предложили поднять пошлины на российские товары.

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