Глава МИД Турции провел переговоры с Лавровым

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщил неназванный турецкий дипломатический источник, передает РИА Новости.

«Глава МИД Турции Хакан Фидан провел в субботу, 23 ноября, телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, министры обсудили двусторонние отношения стран и региональные проблемы», — заявил он.

До этого Фидан заявил, что поставки вооружения Украине США и Европой привели к ситуации, которую можно описать как глобальная война. По его словам, турецкая сторона постоянно предупреждает о риске глобальной войны, о котором говорил президент РФ Владимир Путин. Анкара наблюдает, как конфликты на Украине и в секторе Газа «все больше углубляют линии разломов, объединяя определенных игроков, усиливается поляризация», добавил Фидан.

22 ноября заместитель председателя турецкой партии «Ватан» Хакан Топкурулу выразил мнение, что заявление президента России о применении против Украины гиперзвуковой ракеты в неядерном оснащении являются серьезным предупреждением Западу.

Ранее Эрдоган призвал Россию и Украину сосредоточиться на мире.