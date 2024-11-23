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МИД Турции считает, что поставки оружия сделали украинский конфликт глобальным

Фидан: США и Европа открыто стали стороной конфликта, поставляя оружие Украине

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Petrov Sergey/Global Look Press

Поставки оружия Украине США и Европой привели к ситуации, которую можно описать как глобальная война. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью турецким СМИ, передает РИА Новости.

Турецкая сторона постоянно предупреждает о риске глобальной войны, о котором говорил президент РФ Владимир Путин. Анкара наблюдает, как конфликты на Украине и в секторе Газа «все больше углубляют линии разломов, объединяя определенных игроков, усиливается поляризация», рассказал Фидан.

«Из-за того, что США с самого начала направляли на Украину оружие, а позже и Европа, создалась ситуация, когда они открыто стали стороной конфликта... в широком смысле это можно описать как глобальную войну», — считает глава МИД Турции.

Риск начала ядерной войны — это не шутка, подчеркнул он.

До этого заместитель председателя турецкой партии «Ватан» Хакан Топкурулу выразил мнение, что заявление президента России о применении против Украины гиперзвуковой ракеты в неядерном оснащении являются серьезным предупреждением Западу.

Ранее Эрдоган призвал Россию и Украину сосредоточиться на мире.

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