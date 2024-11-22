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В Турции назвали заявление Путина об «Орешнике» предупреждением Западу

Политик Топкурулу: Путин заявлением о гиперзвуковой ракете предупредил Запад

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Слова президента России Владимира Путина о применении против Украины новейшей гиперзвуковой ракеты в неядерном оснащении являются серьезным предупреждением Западу. Об этом в разговоре с ТАСС заявил заместитель председателя турецкой партии «Ватан» Хакан Топкурулу.

Он назвал очень важной реакцию Москвы на дальнобойные ракеты, которые Украина получила от США, Великобритании и использовала против России. При этом такие запущенные украинскими военными боеприпасы были уничтожены в воздухе, а российская гиперзвуковая ракета не была обнаружена системами противовоздушной обороны (ПВО) стран Запада, размещенными на территории Украины, отметил политик.

»Путин в своем заявлении четко указал, что запущенная ракета не может быть перехвачена, а также подчеркнул, что эта ракета не несет ядерной боеголовки. Это заявление является очень серьезным предупреждением для стран Евроатлантики. То есть, по сути, сказано, что если необходимо, то Россия будет говорить на понятном им языке, и если нужно, то может установить на ракету ядерную боеголовку», — заявил Топкурулу.

По его словам, западным государствам не удастся сбить такую ракету.

Политик также сказал, что обновление РФ ядерной доктрины в ответ на разрешение Украине наносить удары по российской территории дальнобойными ракетами и заявление Путина о том, что в случае необходимости Россия может использовать ядерное оружие, является «самым серьезным шагом, который предотвратит третью мировую войну».

Вечером 21 ноября Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ ударили по военному объекту в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Он уточнил, что речь идет о баллистической ракете в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Ранее Медведев иронично назвал удар «Орешником» тем, «чего хотел Запад».

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