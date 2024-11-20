Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию и Украину сосредоточиться на мире. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы ожидаем и желаем, чтобы украинская и российская стороны сосредоточились на мире, сохраняя спокойствие и не поддаваясь на провокации», — сказал он.

Он отметил, что малейшая ошибка будет означать «добавления огня в бочку с порохом».

Также Эрдоган подчеркнул, что Анкара не считает правильным решение Вашингтона разрешить Украине ракетные удары вглубь России.

По его словам, решение президента США Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать дальнобойные ракеты ATACMS вглубь России направлено на дальнейшее разжигание конфликта и приведет к еще большей реакции Москвы. Он отметил, что Байден предпринял шаг, направленный на «разжигание войны», чтобы она никогда не закончилась и только разрасталась.

Ранее в СВР рассказали о реакции Запада на корректировку ядерной доктрины РФ.