Американский журналист Джексон Хинкл заявил в социальной сети X, что в США необходимо провести импичмент президента страны Джо Байдена.

По его словам, американский лидер пытается начать третью мировую войну.

Так журналист отреагировал на применение Россией новейшей ракетой средней дальности «Орешник», что стало ответом на использование Украиной американских дальнобойных ракет ATACMS и британских Storm Shadow при атаке на Курскую и Брянскую области.

22 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что решение Байдена снять ограничения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России связано с победой на президентских выборах Дональда Трампа, который может прекратить поддержку Киева.

По словам собеседников агентства, уверенная победа республиканца усилила давление на текущую администрацию. Решение главы Белого дома может сделать части его украинской повестки «трампонепробиваемыми», отметили источники.

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Вооруженные силы России ударили по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что Байден хочет напоследок создать побольше проблем.