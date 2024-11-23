В США призвали к импичменту Байдена из-за «Орешника»

Американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X призвал провести импичмент президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Так он отреагировал на удар России по оборонно-промышленному комплексу в Днепропетровске ракетой средней дальности «Орешник».

«Проведите импичмент Байдена, который творит геноцид. Он пытается начать третью мировую войну», — написал журналист.

Накануне Хинкл призвал президента Украины Зеленского отправиться в паломничество в Главный храм Вооруженных сил России в Москве. По его словам, украинский лидер должен поблагодарить президент России Владимира Путина за то, что тот пощадил его жизнь.

21 ноября президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о готовности применить «Орешник» во второй раз.