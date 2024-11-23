Стало известно о готовности РФ применить «Орешник» во второй раз

Российские войска могут запустить баллистическую ракету средней дальности «Орешник» во второй раз. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Россия может дополнительно провести испытательные пуски тех же или подобных баллистических ракет в ближайшие дни, чтобы достичь того же риторического эффекта», — говорится в публикации.

Также отмечается, что Россия планирует закрыть часть своего воздушного пространства 23-24 ноября в связи с возможными испытаниями каких-либо ракет.

Накануне журналисты британской газеты Daily Mail подсчитали, что российская баллистическая ракета «Орешник» может долететь до любого европейского города менее чем за 20 минут.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал важную особенность «Орешника».