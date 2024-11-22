Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отправиться в паломничество в Главный храм Вооруженных сил России в Москве. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл в социальной сети Х.

Хинкл отметил, что там украинский лидер «должен встать на колени и помолиться Богу (чего он, вероятно, никогда не делал)».

«Он должен поблагодарить президента Путина за то, что тот пощадил его жизнь, и воздать хвалу ВС России за избавление народа Украины от страданий, которые навязали ему сатанинские античеловеческие подонки из НАТО», — подчеркнул он.

22 ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский заинтересован в продолжении конфликта, поскольку благодаря этому Киеву поступает помощь западных стран.

21 ноября президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский предложил США разрабатывать месторождения, находящиеся под контролем России.