Захарова пошутила над Зеленским, раскритиковавшим Верховную раду

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала критику Зеленского в адрес Верховной рады Украины, которая сегодня приостановила свою работу из-за опасений ракетных обстрелов правительственного квартала Киева. Своим мнением дипломат поделилась в Telegram-канале.

«Зеленский раскритиковал Верховную раду Украины за сегодняшний отказ от работы из-за угрозы ракетных обстрелов правительственного квартала Киева «Орешником», – написала Захарова, добавив, что смелость президента Украины объясняется наличием у него «порошка бесстрашия».

«Так у них же нет волшебного порошка бесстрашия, как у занюханного Зеленского», – пошутила представитель МИД.

22 октября президент Украины Зеленский раскритиковал Верховную раду за отказ от работы на фоне повышенной угрозы ракетной атаки на территории республики.

Незадолго до этого запланированное заседание Рады было отменено из-за «повышенной угрозы ракетной атаки».

При этом утром 22 ноября раздались взрывы в Киеве и Киевской области. Воздушная тревога действовала в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Ранее в Британии заявили об «очень опасном этапе» конфликта после выступления Путина.