Конгрессмен утверждает, что Трамп общался с Путиным по поводу Украины

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лично общался с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью Atlantic Council заявил конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.

Он утверждает, что несмотря на советы Трампа, российский президент остался при своем мнении по поводу решения конфликта на Украине.

Также Маккол в интервью заявил, что поддерживает разрешение использовать американское дальнобойное вооружение для ударов по России.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может завершить конфликт на Украине, однако Россия рассчитывает только на свои силы.

Политик отметил, что Россия рассматривает республиканца «как прагматичную личность». Однако Москва, по его словам, не рассчитывает на Трампа.

Ранее в конгрессе США объяснили, почему Трамп продолжит поддержку Украины.