Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Конгрессмен утверждает, что Трамп общался с Путиным по поводу Украины

Конгрессмен Маккол: Трамп общался с Путиным по урегулированию на Украине

close
Evan Vucci/AP

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лично общался с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью Atlantic Council заявил конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.

Он утверждает, что несмотря на советы Трампа, российский президент остался при своем мнении по поводу решения конфликта на Украине.

Также Маккол в интервью заявил, что поддерживает разрешение использовать американское дальнобойное вооружение для ударов по России.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может завершить конфликт на Украине, однако Россия рассчитывает только на свои силы.

Политик отметил, что Россия рассматривает республиканца «как прагматичную личность». Однако Москва, по его словам, не рассчитывает на Трампа.

Ранее в конгрессе США объяснили, почему Трамп продолжит поддержку Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами