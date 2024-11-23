Медведев прокомментировал отношения РФ и Саудовской Аравии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya оценил отношения между Россией и Саудовской Аравией как отличные.

«Они (отношения между Москвой и Эр-Риядом. — «Газета.Ru») очень хорошие и дружеские. Россия сотрудничает с Саудовской Аравией в энергетической сфере для поддержания стабильности рынка», — поделился Медведев.

До этого Медведев говорил, что Россия и Саудовская Аравия взаимодействуют в сфере энергетики и стараются сохранять «стабильность на нефтяном рынке».

Медведев также напомнил о регулярных контактах президента РФ Владимира Путина с кронпринцем и премьером королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

В середине ноября Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии. Стороны в ходе разговора констатировали эффективность предпринимаемых в формате ОПЕК+ шагов по обеспечению баланса на глобальном энергорынке.

Ранее кронпринц Саудовской Аравии позвонил Трампу.