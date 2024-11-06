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Кронпринц Саудовской Аравии позвонил Трампу

Принц Мухаммед бен Салман поздравил Трампа с победой на выборах

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Kevin Lamarque/Reuters

Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в Соединенных Штатах. Об этом сообщает информационное агентство SPA.

»[Мухаммед бен Салман — «Газета.Ru»] позвонил избранному президентом США Дональду Трампу, и во время разговора поздравил его с победой на президентских выборах. Он выразил стремление королевства укреплять исторические и стратегические отношения, связывающие две страны, пожелав дружественному американскому народу прогресса и процветания под руководством его превосходительства», — указано в пресс-релизе.

Уточняется, что и наследный принц, и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ранее направили Трампу поздравительные телеграммы.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом конфликт с Ираном и безопасность еврейского государства.

Ранее стало известно, что Трамп не сможет участвовать в следующих выборах президента.

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Выборы в США - 2024
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