Кронпринц Саудовской Аравии позвонил Трампу

Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в Соединенных Штатах. Об этом сообщает информационное агентство SPA.

»[Мухаммед бен Салман — «Газета.Ru»] позвонил избранному президентом США Дональду Трампу, и во время разговора поздравил его с победой на президентских выборах. Он выразил стремление королевства укреплять исторические и стратегические отношения, связывающие две страны, пожелав дружественному американскому народу прогресса и процветания под руководством его превосходительства», — указано в пресс-релизе.

Уточняется, что и наследный принц, и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ранее направили Трампу поздравительные телеграммы.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом конфликт с Ираном и безопасность еврейского государства.

Ранее стало известно, что Трамп не сможет участвовать в следующих выборах президента.