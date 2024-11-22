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Медведев раскрыл, как отношения Москвы и Эр-Рияда влияют на нефтяной рынок

Медведев: отношения Москвы и Эр-Рияда помогают стабильности на нефтяном рынке

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Россия и Саудовская Аравия сохраняют дружественные отношения, которые положительно отражаются на глобальном нефтяном рынке. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Между Россией и Саудовской Аравией очень добрые, дружественные отношения», — заявил зампред СБ РФ.

По его словам, в арабском мире живут друзья России. Медведев обратил внимание, что Россия и Саудовская Аравия взаимодействуют в сфере энергетики и стараются сохранять «стабильность на нефтяном рынке».

Зампред Совбеза напомнил о регулярных контактах президента РФ Владимира Путина с кронпринцем и премьером королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Так, в середине ноября российский лидер провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии. Стороны в ходе разговора констатировали эффективность предпринимаемых в формате ОПЕК+ шагов по обеспечению баланса на глобальном энергорынке.

Ранее кронпринц Саудовской Аравии позвонил Трампу.

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