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В Словакии заявили, что Зеленского устраивает продолжение конфликта

Премьер Словакии Фицо: продолжение конфликта устраивает Зеленского

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Petr David Josek/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта, поскольку благодаря этому Киеву поступает помощь западных стран. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью Радио и телевидению Сербии.

Фицо отметил, что достаточно давно отстаивает свою позицию по данному вопросу.

«Запад по разным причинам хочет продолжать войну на Украине. В конце концов, я думаю, война устраивает президента Зеленского, потому что на Украину постоянно приходит помощь», — сказал он.

Фицо также критиковал «план победы» Зеленского. Он заявил, что такой подход нельзя считать мирным способом решения конфликта.

Кроме того, Фицо высказался о желании Украины вступить в НАТО. Он выразил уверенность, что присоединение Киева к военному блоку не даст ему гарантий безопасности.

Ранее премьер Словакии назвал неосуществимым «план» Зеленского.

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