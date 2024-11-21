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Зеленский предложил США разрабатывать месторождения, находящиеся под контролем России

PO: Зеленский предложил США разрабатывать уже оказавшиеся в России ресурсы

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Johanna Geron/Reuters

В предложениях украинского президента Владимира Зеленского о совместной с США разработке природных ресурсов есть месторождения, которые находятся на уже перешедших под контроль России территориях. На это обратило внимание польское издание Portal Obronny.

В публикации высказано предположение, что подобные инициативы Зеленского призваны расположить к себе избранного президента США Дональда Трампа. А оцениваемые в «триллионы долларов» минеральные ресурсы — такие как титан, графит и литий — могут стать разменной монетой в переговорах с новой американской администрацией.

По оценке, сделанной в 2022 году канадской консалтинговой фирмой SecDev, на актуальной в то время территории Украины находились около 7% мировых запасов титана, 20% запасов графита и 500 тыс. тонн лития, необходимого для производства аккумуляторов. По крайней мере часть из этого теперь находится на землях, перешедших к России.

4 ноября газета The New York Times написала, что президент Украины Владимир Зеленский может продать полезные ископаемые республики стоимостью в триллионы долларов Соединенным Штатам во время потенциальных переговоров с Дональдом Трампом.

Ранее Михаил Подоляк заявил, что Украина предлагает США совместно разрабатывать недра на территории страны.

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