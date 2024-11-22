Бербок обвинила Россию в подрыве мира в Европе

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе конференции по климату в Баку назвала Россию частью европейской семьи, но обвинила ее в подрыве мира в Европе. Ее слова передает РИА Новости.

«Мы столкнулись с ситуацией, при которой уже тысячу дней на нашем европейском континенте Россия, которая тоже является частью европейской семьи, атакует наш европейский мирный порядок», — сказала она.

Бербок также обвинила Москву якобы в ведении гибридной войны против других европейских стран, заявив о кибератаках и отправках посылок со взрывчатыми веществами.

18 ноября Бербок заявила, что решение президента США Джо Байдена бить ракетами ATACMS вглубь России является очень важным.

21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее британский политик раскритиковал разрешение бить ATACMS и Storm Shadow по России.