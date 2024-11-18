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Бербок заявила о важности решения бить ракетами ATACMS вглубь РФ

Глава МИД ФРГ Бербок назвала решение Байдена по ракетам ATACMS крайне важным

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Hendrik Schmidt/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что решение президента США Джо Байдена бить ракетами ATACMS вглубь России является крайне важным. Ее слова приводит Reuters.

«Решение американской стороны — и я хотела бы подчеркнуть, что это не переосмысление, а усиление того, что уже было сделано другими партнерами», — заявила она.

По ее словам, такое решение «крайне важно в данный момент».

Первой о решении президента США Джо Байдена предоставить Украине возможность наносить удары по России с помощью ракет ATACMS написала американская газета The New York Times. По данным источников издания, этот шаг стал ответом на предполагаемое участие северокорейских солдат в боевых действиях на территории России. Предполагается, что таким образом США хотят дать понять Северной Корее, что ее военные могут оказаться под угрозой, и Пхеньяну больше не следует отправлять свои силы в зону конфликта. После этого агентство Reuters писало, что Украина нанесет первые удары ATACMS по Курской области в ближайшие дни.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает несправедливыми удары оружием США вглубь РФ.

Ранее в министерстве обороны США высказались об ударах по Крыму американским оружием.

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