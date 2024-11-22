Меркель объяснила важность контактов с Путиным

Контакты с президентом России Владимиром Путиным были необходимы, чтобы предотвратить ситуацию, которая привела к конфликту на Украине. Об этом в интервью газете Tagesspiegel заявила бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Как при новом порядке после холодной войны можно было поддерживать связи с таким человеком, как Путин, которого некоторые историки называют ревизионистом?», — сказала Меркель.

По ее мнению, Путину нужно позволить «участвовать в процветании».

Меркель привела в пример проект газопровода «Северный поток-2», который способствовал такому приобщению. По ее словам, эта попытка «хоть и оказалась провальной, но не является ошибкой».

До этого Меркель в мемуарах рассказала о ключевых моментах своей политической карьеры и, в частности, об отношениях с Владимиром Путиным. Бывший канцлер Германии отметила, что ее всегда поражала уверенность российского лидера в своей правоте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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