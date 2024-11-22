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Песков назвал ничтожным решение МУС по аресту премьера Израиля

В Кремле отреагировали на решение МУС по аресту премьера Израиля Нетаньяху

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Mike Corder/AP

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недавнее решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Действие МУС вряд ли чему-то помогает. <...> Для нас эти решения ничтожны», — сказал представитель Кремля.

В четверг Международный уголовный суд выдал ордер на Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта в связи с конфликтом в секторе Газа. Речь идет о «преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных, как минимум, с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года». Кроме того, суд отклонил аргументы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал решение МУС «черным днем» для правосудия. По его словам, принятое недобросовестное и возмутительное решение МУС превратило всеобщее правосудие во всеобщее посмешище.

Ранее в ООН оценили решение МУС арестовать Нетаньяху.

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