В ООН оценили решение МУС арестовать Нетаньяху

Государства, которые признают Международный уголовный суд (МУС) в соответствии с Римским статутом, должны выполнять его решения. Об этом сообщил официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренс в ответ на просьбу прокомментировать ордер МУС на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, передает РИА Новости.

«Государства — участники Римского статута обязаны уважать и приводить в исполнение решения Суда», — заявил он.

По словам Лоуренса, представители ООН уважают независимость и компетенции МУС в соответствии с Римским статутом во всех инцидентах, в отношении которых он обладает юрисдикцией.

В четверг Международный уголовный суд выдал ордер на Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта в связи с конфликтом в секторе Газа. Речь идет о «преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных, как минимум, с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года». Кроме того, суд отклонил аргументы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС.

После этого президент Израиля Ицхак Герцог назвал решение МУС по ордерам на арест черным днем для правосудия.

Ранее Владимир Путин назвал способ обойти решения МУС об арестах.