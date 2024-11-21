Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ООН оценили решение МУС арестовать Нетаньяху

ООН: признающие МУС государства должны выполнять его решения

close
Global Look Press

Государства, которые признают Международный уголовный суд (МУС) в соответствии с Римским статутом, должны выполнять его решения. Об этом сообщил официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренс в ответ на просьбу прокомментировать ордер МУС на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, передает РИА Новости.

«Государства — участники Римского статута обязаны уважать и приводить в исполнение решения Суда», — заявил он.

По словам Лоуренса, представители ООН уважают независимость и компетенции МУС в соответствии с Римским статутом во всех инцидентах, в отношении которых он обладает юрисдикцией.

В четверг Международный уголовный суд выдал ордер на Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта в связи с конфликтом в секторе Газа. Речь идет о «преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных, как минимум, с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года». Кроме того, суд отклонил аргументы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС.

После этого президент Израиля Ицхак Герцог назвал решение МУС по ордерам на арест черным днем для правосудия.

Ранее Владимир Путин назвал способ обойти решения МУС об арестах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами