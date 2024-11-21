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Президент Израиля назвал решение МУС «черным днем» для правосудия

Герцог назвал решение МУС по ордерам на арест черным днем для правосудия

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Global Look Press

Президент Израиля Ицхак Герцог в соцсети Х назвал решение Международного уголовного суда (МУС) по выдаче ордеров на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта «черным днем» для правосудия.

«Это черный день для правосудия. Черный день для человечества. Принятое недобросовестное и возмутительное решение МУС превратило всеобщее правосудие во всеобщее посмешище», — написал Герцог.

По его словам, решение МУС выбрало сторону террора и зла вместо демократии и свободы и превратило саму систему правосудия в живой щит для преступлений палестинского движения ХАМАС.

В четверг международный уголовный суд выдал ордер на Нетаньяху и Галанта в связи с конфликтом в секторе Газа. Речь идет о «преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных, как минимум, с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года». Кроме того, суд отклонил аргументы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС.

Ранее Путин назвал способ обойти решения МУС об арестах.

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