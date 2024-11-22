В России назвали «Орешник» козырем для завершения конфликта на Украине

Российская баллистическая гиперзвуковая ракета «Орешник» может стать весомым козырем, который позволит завершить конфликт на Украине. Об этом НСН рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

По его словам, российская сторона не будет применять такие ракеты в массовом режиме, потому что они предназначены для демонстрации готовности России применять их по отношению к наиболее важным и ценным целям.

«Завершение конфликта на Украине предопределят комплексные усилия России на военном, экономическом и дипломатическом фронте. Тем не менее вклад в завершение конфликта в качестве козыря «Орешника», как и любого гиперзвукового оружия России, неоспорим», — сказал Костикин.

Он добавил, что ракеты, подобные «Орешнику», есть только у Китая, США, Ирана и КНДР.

В четверг, 21 ноября, Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт раскрыл, насколько точна ракета «Орешник».