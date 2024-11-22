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В России назвали «Орешник» козырем для завершения конфликта на Украине

Специалист Костикин: Орешник станет козырем для завершения конфликта на Украине

Российская баллистическая гиперзвуковая ракета «Орешник» может стать весомым козырем, который позволит завершить конфликт на Украине. Об этом НСН рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

По его словам, российская сторона не будет применять такие ракеты в массовом режиме, потому что они предназначены для демонстрации готовности России применять их по отношению к наиболее важным и ценным целям.

«Завершение конфликта на Украине предопределят комплексные усилия России на военном, экономическом и дипломатическом фронте. Тем не менее вклад в завершение конфликта в качестве козыря «Орешника», как и любого гиперзвукового оружия России, неоспорим», — сказал Костикин.

Он добавил, что ракеты, подобные «Орешнику», есть только у Китая, США, Ирана и КНДР.

В четверг, 21 ноября, Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт раскрыл, насколько точна ракета «Орешник».

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