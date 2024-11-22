Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт раскрыл, насколько точна ракета «Орешник»

Военэксперт Киселев: ракета Орешник является высокоточным оружием

close
Russian Defence Ministry/Global Look Press

Российская баллистическая гиперзвуковая ракета «Орешник» является высокоточным оружием, радиус ее поражения минимальный, порядка 30–50 метров. Об этом в эфире Tsargrad.tv сообщил военный эксперт Виталий Киселев. Он подчеркнул, что с учетом большой скорости — порядка 10 Махов, боеприпас буквально попадает «в ушко иголки».

«Точность этой ракеты, безусловно, соответствует всем тем характеристикам, которые в нее заложены. Тем более она может нести в боевой части от одной мощной боеголовки до двух-трех. <...> Могу предположить, что это высокоточная ракета, которая способна донести любой боезаряд в кратчайшие сроки и по той траектории, которая не перехватывается», — сказал Киселев.

Он добавил, что, по всей вероятности, противник не сможет обнаружить и пуск «Орешника».

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее подполковник заявил о «красной линии» Путина для НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами