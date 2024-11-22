Военный эксперт раскрыл, насколько точна ракета «Орешник»

Российская баллистическая гиперзвуковая ракета «Орешник» является высокоточным оружием, радиус ее поражения минимальный, порядка 30–50 метров. Об этом в эфире Tsargrad.tv сообщил военный эксперт Виталий Киселев. Он подчеркнул, что с учетом большой скорости — порядка 10 Махов, боеприпас буквально попадает «в ушко иголки».

«Точность этой ракеты, безусловно, соответствует всем тем характеристикам, которые в нее заложены. Тем более она может нести в боевой части от одной мощной боеголовки до двух-трех. <...> Могу предположить, что это высокоточная ракета, которая способна донести любой боезаряд в кратчайшие сроки и по той траектории, которая не перехватывается», — сказал Киселев.

Он добавил, что, по всей вероятности, противник не сможет обнаружить и пуск «Орешника».

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее подполковник заявил о «красной линии» Путина для НАТО.