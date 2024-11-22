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Эксперт: удар «Орешником» по Днепропетровску — предупреждение странам НАТО

Военэксперт Киселев: удар МБР Орешник по Украине является предупреждением НАТО

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Удар баллистической гиперзвуковой ракетой «Орешник» по Днепропетровску (украинское название — Днепр) — это предупреждение от России странам НАТО. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт Виталий Киселев.

«Это был только первый удар, о котором мы сегодня говорим, и показательно это было, чтобы у Запада не было никаких иллюзий по поводу того, что мы можем применить и по другим территориям. Возможно, как раз это предупреждение, очень серьезное и основательное. С учетом того, что цели, которые поражались, достаточно мощные», — сказал Киселев.

Он подчеркнул, что такого удара и такого давления взрывчатых веществ не выдержит ни один бункер.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник Михаил Ходаренок рассказал, что «Орешник» может поразить цель на удалении в несколько тысяч километров, она недосягаема для средств противовоздушной обороны противника, у нее может быть разделяющаяся головная часть, а вес боевой части ракеты может составить около тонны.

Ранее в США рассказали об «угрожающем сигнале» России после заявления Путина.

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