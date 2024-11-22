Названы основные характеристики ракеты «Орешник»

Российская баллистическая гиперзвуковая ракета «Орешник» может поразить цель на удалении в несколько тысяч километров, она недосягаема для средств ПВО противника, у нее может быть разделяющаяся головная часть, а вес боевой части ракеты может составить около тонны. Такие предположения о характеристиках новой российской ракеты сделал военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник Михаил Ходаренок.

«Судя по опубликованным в Днепропетровске кадрам, попыток обстрела «Орешника» средствами противовоздушной обороны противника зафиксировано не было», — подчеркнул он.

Как отметил военный обозреватель «Газеты.Ru», анализ видео удара новейшей российской ракеты по «Южмашу» на Украине говорит о том, что изделие может быть оснащено разделяющейся головной частью индивидуального наведения как минимум с шестью боевыми блоками (ББ).

Вес боевой части ракеты, как предполагается, может достигать тонны, пишет полковник.

Кроме того, Ходаренок указал на то, что некоторые наблюдатели заметили маневры упомянутых боевых блоков на конечном участке траектории полета ракеты.

Несмотря на то, что в открытом доступе данных о тактико-технических характеристиках «Орешника» нет, пишет полковник, можно предположить, что новое изделие российского ОПК обладает дальностью стрельбы в несколько тысяч километров.

«Орешник», как предполагается, оснащен наиболее совершенными средствами преодоления противоракетной обороны вероятного противника из-за крайне высокой скорости в 10 махов, о чем сообщал президент России Владимир Путин.

В четверг, 21 ноября, Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как Украина хочет «сбивать» российские ракеты «Орешник».