В США рассказали об «угрожающем сигнале» России после заявления Путина

Удар ракетного комплекса средней дальности «Орешник» по военному заводу «Южмаш» на Украине является «угрожающим сигналом» России Западу. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Используя новую ракету, Россия посылает Западу угрожающий сигнал», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что ракетный комплекс «Орешник» ВС РФ является частью стратегического арсенала, способного доставить ядерный заряд к месту назначения.

Издание обращает внимание, что соответствующий шаг Россия предприняла в ответ на применение против нее ракет ATACMS и Storm Shadow.

До этого главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявлял, что успешное применение ракетного комплекса средней дальности «Орешник» является триумфом российских технологий в области боевого твердотопливного ракетостроения и доказательством возможности реализации заявлений руководства России.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в «Википедии» появились статьи о российской гиперзвуковой ракете «Орешник».