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На Украине признали, что им нечем ответить на удар ракетой «Орешник»

Депутат Рады Костенко: Украине нечем ответить на применение Россией «Орешника»

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Russian Defence Ministry/Global Look Press

Украине нечем ответить на применение российскими вооруженными силами ракетной системы средней дальности «Орешник». Об этом заявил украинский депутат Роман Костенко, его слова приводит американская газета The New York Times.

«Нам нечем ответить на этот тип вооружения», — отметил он.

До этого Bloomberg сообщал, что Украина может запросить у США противоракетный комплекс THAAD для якобы возможного «противодействия» российским ракетам «Орешник».

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США предупреждали союзников о применении Россией «экспериментального оружия».

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Операция на Украине
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