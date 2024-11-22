США предупреждали союзников о применении Россией «экспериментального оружия»

Соединенные Штаты предупреждали Украину и других своих союзников о возможном использовании Россией «экспериментального оружия». Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«США предупредили Украину и других ее союзников, что Россия может использовать экспериментальное оружие», — говорится в сообщении издания.

Как утверждают источники агентства, Москва «в своих предыдущих атаках» по объектам на Украине использовала ракеты со «значительно более крупными боеголовками».

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в «Википедии» появились статьи о российской гиперзвуковой ракете «Орешник».