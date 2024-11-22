Глава МИД Австралии прокомментировала ордер МУС на арест Нетаньяху и Галанта

Канберра с уважением относится к решению Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны еврейского государства Йоава Галанта, заявила руководитель МИД Австралии Пенни Вонг. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что Канберра уважает независимость МУС и признает его важную роль в поддержании международного права.

Вонг добавила, что в ходе конфликта в Палестине все гражданские лица должны быть защищены, а заложники — освобождены.

До этого президент США Джо Байден заявил, что решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Нетаньяху и Галанта является возмутительным.

21 ноября МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта в связи с ситуацией в секторе Газа. В официальном документе говорится, что палата предварительного производства суда приняла решение о выдаче ордеров за преступления против человечности и военные преступления, которые были совершены не позднее чем с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года. Израильская сторона отвергла ордер на арест Нетаньяху и Галанта, выданный МУС, назвав обвинения ложными и имеющими антисемитский характер.

Ранее Швейцария пообещала арестовать Нетаньяху, если он посетит страну.