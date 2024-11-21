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Израиль отреагировал на решение МУС арестовать Нетаньяху

Израиль отверг обвинения МУС в адрес премьер-министра Нетаньяху

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Ronen Zvulun/Reuters

Израильская сторона отвергла ордер на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху, выданный Международным уголовным судом (МУС), назвав обвинения ложными и имеющими антисемитский характер. В заявлении канцелярии премьер-министра подчеркивается, что Нетаньяху не поддался давлению и продолжит военные действия в секторе Газа до тех пор, пока не будут достигнуты все намеченные цели.

»Израиль с возмущением отклоняет эти абсурдные обвинения, исходящие от политически предвзятого Международного уголовного суда,» – говорится в официальном заявлении.

Канцелярия премьер-министра также утверждает, что решение МУС в отношении Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта имеет антисемитские корни, сравнивая эту ситуацию с делом Дрейфуса. В конце XIX века французский офицер еврейского происхождения Альфред Дрейфус был осужден на основе ложных обвинений, но впоследствии его дело было пересмотрено, и он был полностью оправдан благодаря широкому общественному протесту.

21 ноября Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта в связи с ситуацией в секторе Газа. В официальном документе указано, что Палата предварительного производства приняла решение о выдаче ордеров за преступления против человечности и военные преступления, которые были совершены не позднее чем с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.

Ранее Швейцария пообещала арестовать Нетаньяху, если он посетит страну.

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