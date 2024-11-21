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Швейцария пообещала арестовать Нетаньяху, если он посетит страну

Швейцария готова арестовать и передать МУС Нетаньяху, если он посетит страну

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Eduardo Munoz/Reuters

Швейцария готова арестовать и передать Международному уголовному суду (МУС) премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он посетит страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные швейцарского министерства юстиции.

Также в четверг министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп сообщил, что королевство осуществит предписание МУС по аресту Нетаньяху, если он посетит страну.

21 ноября Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта в связи с ситуацией в секторе Газа. В официальном документе указано, что Палата предварительного производства приняла решение о выдаче ордеров за преступления против человечности и военные преступления, которые были совершены не позднее чем с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.

Ранее Боррель заявил, что ЕС будет обязан арестовать Нетаньяху.

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