Украинский президент Владимир Зеленский находится «под колпаком» спецслужб Великобритании. Об этом заявил РИА Новости экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Мазур.

«Если господина Зеленского защищает спецназ Великобритании... Начальник охраны и все остальные сотрудники его охраны сто процентов имеют отношение к западным спецслужбам. По логике вещей, теперь и товарищ Зеленский тоже полностью «под колпаком» тех же самых спецслужб», — сказал Мазур.

По его словам, украинский лидер выполняет указания британских спецслужб, которые дают ему разрешение на те или иные действия.

19 ноября Мазур сообщил, что сотрудники Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины проходили подготовку под руководством специалистов стран НАТО с 2005 года. По словам экс-полковника, он узнал об этом от бывших коллег из СБУ, которые перешли в службу внешней разведки.

В середине февраля экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский подчиняется британской разведке MI-6, а не Зеленскому.

До этого председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) является «ставленником британских спецслужб».

Ранее стало известно об «особом кабинете» для ЦРУ в здании украинских спецслужб.