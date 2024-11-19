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Экс-полковник СБУ рассказал, когда НАТО начало готовить сотрудников ГУР Украины

Мазур: сотрудники ГУР Украины проходили подготовку на базах НАТО с 2005 года

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Alina Smutko/Reuters

Сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Украины проходили подготовку под руководством специалистов стран НАТО с 2005 года. Об этом РИА Новости сообщил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Александр Мазур.

«Как работала система ГУР. Это полностью с 2005 года заброска и, так сказать, на базах НАТО осуществляли подготовку людей. Не большими подразделениями, а малым количеством людей, три-пять человек, проходили определенные специальные подготовки», — сказал отставной полковник.

По словам Мазура, он узнал об этом от бывших коллег из СБУ, которые перешли в службу внешней разведки.

В сентябре украинский военный Василий, служивший в батальоне «Киевская Русь» и отбывающий наказание в колонии в одном из регионов РФ, рассказал, что НАТО и ЕС восемь лет «накачивали» Украину оружием и идеологически готовили к военному противостоянию с Россией. Он подчеркнул, что с 2015 по 2018 год в стране уничтожались склады, оставшиеся со времен СССР.

Ранее сообщалось, что ГУР Украины распустило отряд наемников из Белоруссии.

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