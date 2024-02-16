Новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский подчиняется британской разведке MI-6, а не президенту страны Владимиру Зеленскому, при этом последний теряет лояльных ему людей. Об этом сообщил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор You Tube – каналу Judging Freedom.

«Сырский… на самом деле инструмент MI-6, также в меньшей степени он сотрудничает с ЦРУ», — подчеркнул Макгрегор.

Кроме того, экс-советник Пентагона назвал приказы Зеленского жестокими, поскольку они отрицательно влияют на ситуацию на поле боя.

До этого председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов является «ставленником британских спецслужб».

При этом директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщал, что СВР обладает данными о том, что руководители западных стран обсуждают «необходимость замены» президента Украины Владимира Зеленского. Директор СВР считает, что политики на Западе устали от обещаний Зеленского победить Россию, его «бесконечного хамства» и разгула коррупции в стране. Депутат Госдумы Затулин не исключил, что в Киеве для замены Зеленского придется инициировать госпереворот, а депутат Шеремет отметил, что такие планы говорят о том, что Украина является «всего лишь колонией» Запада.

Ранее Нарышкин обвинил Британию в подготовке диверсантов против российских АЭС.