Глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов является «ставленником британских спецслужб» — к такому выводу пришел председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Рогова, руководитель украинской разведки подконтролен службе внешнеполитической разведки Великобритании MI6.

«Британцы, которые ведут по Украине многоуровневую игру, хотели бы видеть Буданова на месте (главкома Вооруженных сил Украины. — прим. «Газеты.Ru») Залужного», — полагает общественник.

Он также убежден, что отставка Валерия Залужного все-таки произойдет.

«Вопрос только во времени и дате», — заключил Рогов.

До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что СВР обладает данными о том, что руководители западных стран обсуждают «необходимость замены» президента Украины Владимира Зеленского. Директор СВР считает, что политики на Западе устали от обещаний Зеленского победить Россию, его «бесконечного хамства» и разгула коррупции в стране. Депутат Госдумы Затулин не исключил, что в Киеве для замены Зеленского придется инициировать госпереворот, а депутат Шеремет отметил, что такие планы говорят о том, что Украина является «всего лишь колонией» Запада. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, почему Зеленский передумал увольнять Залужного.