Представители Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов (АНБ) принимали активное участие в функционировании Службы безопасности Украины (СБУ) при экс-президенте Викторе Ющенко, через руки американцев проходила вся документация. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший сотрудник СБУ Александр Мазур.

«Без просмотра этих людей (из ЦРУ и АНБ. — Прим. ред.) эта информация дальше никуда не поступала. Ни в банк данных, ни в оперативные подразделения», — подчеркнул он.

Как отметил бывший сотрудник СБУ, для представителей американских спецслужб был выделен специальный кабинет на третьем этаже здания украинского ведомства.

Американцы имели доступ ко всей информации, поступающей в СБУ, добавил Мазур.

До этого экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что в случае победы Трампа на выборах президента США от Зеленского «постараются избавиться и найти ему замену, чтобы разрешить конфликт посредством переговоров». Такая инициатива, по его словам, может исходить как от представителей США, так и от сил внутри Украины.

Ранее американский журналист заявил о «тайном союзе» Путина и Трампа.