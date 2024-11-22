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В офисе премьера Британии пообещали исполнить решение МУС по Израилю

Офис Стармера: правительство Британии готово арестовать Нетаньяху по решению МУС

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Dana Kopel/Global Look Press

Лейбористское правительство Великобритании готово исполнить решение Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны еврейского государства Йоава Галанта, если они приедут в страну. Об этом газете The Times сообщил представитель офиса британского премьера Кира Стармера.

«Правительство будет соблюдать свои юридические обязательства», — заявил собеседник издания.

21 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал позорным и абсурдным решение МУС по аресту израильского лидера.

21 ноября Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта в связи с ситуацией в секторе Газа. В официальном документе указано, что палата предварительного производства приняла решение о выдаче ордеров за преступления против человечности и военные преступления, которые были совершены не позднее чем с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.

До этого Нидерланды заверили, что исполнят решение МУС, Франция и Германия также поддержали арест. Глава дипмиссии ЕС Жозеп Боррель также считает обязательным исполнить требование МУС. Израиль заявил, что это политическое решение, принятое из-за ненависти к евреям. В офисе Нетаньяху обвинили МУС в предвзятости. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии назвали ордер на арест Нетаньяху пощечиной Шольцу и Бербок.

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