Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии рассказали о «громкой пощечине» Шольцу и Бербок

Депутат Вагенкнехт назвала ордер на арест Нетаньяху пощечиной Шольцу и Бербок

close
Fabrizio Bensch/Reuters

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт считает, что решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху является пощечиной канцлеру Германии Олафу Шольцу и главе МИД Анналене Бербок. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, почти половину вооружений Израилю передает Германия.

Вагенкнехт добавила, что уже давно назрела необходимость в введении эмбарго на поставки оружия Иерусалиму.

21 ноября Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта в связи с ситуацией в секторе Газа. В официальном документе указано, что палата предварительного производства приняла решение о выдаче ордеров за преступления против человечности и военные преступления, которые были совершены не позднее чем с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года. В Израиле назвали антисемитизмом решение МУС.

Ранее Швейцария пообещала арестовать Нетаньяху, если он посетит страну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами