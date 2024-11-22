В Германии рассказали о «громкой пощечине» Шольцу и Бербок

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт считает, что решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху является пощечиной канцлеру Германии Олафу Шольцу и главе МИД Анналене Бербок. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, почти половину вооружений Израилю передает Германия.

Вагенкнехт добавила, что уже давно назрела необходимость в введении эмбарго на поставки оружия Иерусалиму.

21 ноября Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта в связи с ситуацией в секторе Газа. В официальном документе указано, что палата предварительного производства приняла решение о выдаче ордеров за преступления против человечности и военные преступления, которые были совершены не позднее чем с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года. В Израиле назвали антисемитизмом решение МУС.

Ранее Швейцария пообещала арестовать Нетаньяху, если он посетит страну.