В Венгрии назвали позорным ордер на арест Нетаньяху

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал в своих социальных сетях ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны ближневосточной страны Йоава Галанта.

«Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра и министра обороны Израиля. Это решение позорно и абсурдно», — заявил он.

Сийярто отметил, что переговорил по телефону с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что Будапешт отвергает превращение любого института международной судебной системы в политический инструмент.

21 ноября Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта в связи с ситуацией в секторе Газа. В официальном документе указано, что Палата предварительного производства приняла решение о выдаче ордеров за преступления против человечности и военные преступления, которые были совершены не позднее чем с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года. В Израиле назвали антисемитизмом решение МУС.

Ранее Швейцария пообещала арестовать Нетаньяху, если он посетит страну.