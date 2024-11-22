Депутаты Рады сообщили об отмене заседания из-за угрозы удара по зданию парламента

Верховная рада Украины отменила заседание, намеченное на 22 ноября, из-за предупреждения о возможном ракетном ударе по зданию парламента. Об этом пишут «РБК-Украина» и «Украинская правда» со ссылкой на источники в Раде.

Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) подтвердил отмену заседания и сообщил, что следующее состоится в декабре.

По словам парламентария Тараса Батенко, причиной отмены заседания стало предупреждение об угрозе атаки по зданию парламента.

Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что российская армия наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины.

21 ноября президент России Владимир Путин сделал специальное обращение после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России.

Российский лидер заявил, что в ответ на удары западным дальнобойным оружием по территории России Вооруженные силы РФ ударили по крупнейшему на Украине промышленному комплексу «Южмаш» новейшей ракетой средней дальности «Орешник». По словам президента, была использована баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Он также заявил, что средств противодействия российским ракетам «Орешник» сейчас нет. Что это за ракета и что о ней известно, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее Зеленский призвал партнеров Украины к «сильной реакции» на удар «Орешником».