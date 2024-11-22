В ООН прокомментировали запуск «Орешника» Россией

Организация Объединенных Наций (ООН) призывает все стороны российско-украинского конфликта предпринять срочные шаги для предотвращения эскалации, заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Об этом сообщает издание Barron's.

По его словам, запуск российской стороной ракеты «Орешник» является «еще одним тревожным и вызывающим беспокойство» развитием событий.

ООН хочет, чтобы конфликт разрешился в соответствии с нормами международного права и территориальной целостности, добавил Дюжаррик.

Организация призывает Москву и Киев не наносить удары по гражданским или критически важным объектам инфраструктуры, а также обеспечить безопасность мирного населения.

Днем в четверг, 21 ноября, ВС РФ атаковали военный завод в Днепропетровской области Украины экспериментальной межконтинентальной баллистической ракетой РС-26. Затем появилось видео удара экспериментальной ракетой ВС РФ по заводу «Южмаш».

Позже президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ нанесли по «Южмашу» удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Ранее Украина впервые ударила ракетами ATACMS вглубь России.