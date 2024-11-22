В Белом доме не стали комментировать причины повреждения кабелей в Балтийском море

Администрация президента США в текущий момент не готова сказать, каковы, по ее мнению, причины повреждения подводных кабелей в Балтийском море, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом сообщает ТАСС.

У нее поинтересовались, считает ли Вашингтон, что Китай может быть причастен к инциденту в Балтийском море.

Жан-Пьер подчеркнула, что предоставит сотрудникам Совета национальной безопасности Белого дома напрямую ответить на данный вопрос.

20 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает смехотворными обвинения в диверсиях на подводных телекоммуникационных кабелях в Балтийском море.

18 ноября сообщалось, что подводный телекоммуникационный кабель литовского оператора Telia, проложенный между Литвой и Швецией, был оборван. По словам директора по технологиям компании Telia, поврежденный кабель является достаточно старым, с ним уже было несколько аварий. Случаев диверсий выявлено не было.

После случившегося главы минобороны Швеции и Литвы выразили обеспокоенность и упомянули в своих комментариях «опасное соседство с Россией».

В этот же день стало известно о повреждении телекоммуникационного кабеля Cinia C-Lion1, который тянется по дну Балтийского моря вдоль газопровода «Северный поток» и соединяет Финляндию и Германию.

Ранее президент Литвы допустил диверсию на кабеле связи со Швецией.