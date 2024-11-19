Президент Литвы допустил диверсию на кабеле связи со Швецией

Президент Литвы Гитанас Науседа допустил диверсию как причину обрыва подводного кабеля связи со Швецией. Об этом сообщает ТАСС.

«Делать окончательные выводы пока рано, но возможны оба варианта — умышленной порчи и аварии по неосторожности», — сказал он.

По словам президента, ответственные инстанции занимаются расследованием инцидента.

Накануне сообщалось, что подводный телекоммуникационный кабель литовского оператора Telia, проложенный между Литвой и Швецией, был оборван. По словам директора по технологиям компании Telia, поврежденный кабель является достаточно старым, с ним уже было несколько аварий. Случаев диверсий выявлено не было.

В этот же день стало известно, что телекоммуникационный кабель, который тянется по дну Балтийского моря вдоль газопровода «Северный поток» и соединяет Финляндию и Германию, был поврежден. Неисправность была обнаружена 18 ноября в подводном кабеле Cinia C-Lion1.

C-Lion1 — это первый кабель, который проложили напрямую между Финляндией и Германией по дну Балтийского моря. Предыдущие каналы связи проходили через Швецию и Данию.

Ранее в России назвали провокацией разрыв кабеля в Балтийском море.