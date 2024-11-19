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Президент Литвы допустил диверсию на кабеле связи со Швецией

Президент Литвы Науседа не исключил диверсию на кабеле связи со Швецией

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Президент Литвы Гитанас Науседа допустил диверсию как причину обрыва подводного кабеля связи со Швецией. Об этом сообщает ТАСС.

«Делать окончательные выводы пока рано, но возможны оба варианта — умышленной порчи и аварии по неосторожности», — сказал он.

По словам президента, ответственные инстанции занимаются расследованием инцидента.

Накануне сообщалось, что подводный телекоммуникационный кабель литовского оператора Telia, проложенный между Литвой и Швецией, был оборван. По словам директора по технологиям компании Telia, поврежденный кабель является достаточно старым, с ним уже было несколько аварий. Случаев диверсий выявлено не было.

В этот же день стало известно, что телекоммуникационный кабель, который тянется по дну Балтийского моря вдоль газопровода «Северный поток» и соединяет Финляндию и Германию, был поврежден. Неисправность была обнаружена 18 ноября в подводном кабеле Cinia C-Lion1.

C-Lion1 — это первый кабель, который проложили напрямую между Финляндией и Германией по дну Балтийского моря. Предыдущие каналы связи проходили через Швецию и Данию.

Ранее в России назвали провокацией разрыв кабеля в Балтийском море.

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