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В Совфеде назвали атаки по РФ западными ракетами угрозой им самим

Косачев: продолжение атак ракетами стран Запада ставит под удар сами эти страны

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Продолжение атак российской территории западными ракетами ставит под ответный удар сами эти страны. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«То есть те, кто дает разрешение, должны понимать: это именно они обрекли свои страны на возможные ответные удары России», — считает сенатор.

Он назвал главным вопросом, услышат ли политики и военные ядерных держав заявление президента РФ Владимира Путина, и посоветовал им не дожидаться момента, когда слова облекутся в действия. Косачев подчеркнул, что никакого стратегического поражения и «улучшения переговорных позиций» Украины не будет. Наоборот — эскалация вызовет не деэскалацию, а прямую угрозу для стран Запада.

Вечером в четверг, 21 ноября, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев счел обращение Путина призывом к западным и украинским политикам.

До этого в США раскрыли цель заявления Путина об обновлении ядерной доктрины.

Ранее эксперт оценил степень влияния и авторитета Путина в мире.

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