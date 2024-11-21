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В ГД обращение Путина назвали призывом к западным и украинским политикам

Депутат Журавлев: обращение Путина — это призыв к политикам Запада и Украины

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Обращение президента РФ Владимира Путина — это призыв к западным и украинским политикам. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев РИА Новости.

Он отметил, что сложно сказать определеннее, чем выразился российский лидер: удар по Днепропетровску был предупреждающим и без ядерной боевой части, которая у таких ракет имеется.

«Это призыв к западным и украинским политикам — если там еще остались адекватные люди — поостеречься с эскалацией конфликта», — сказал Журавлев.

Депутат обратил внимание, что глава государства также указал, что ответные ракетные пуски могут быть нанесены как по Украине, так и по объектам за ее пределами. Он пояснил, что речь идет о базах и перевалочных пунктах НАТО, через которые Вооруженным силам Украины (ВСУ) доставляется дальнобойное оружие, которым сейчас «бряцает (Владимир) Зеленский».

До этого в США раскрыли цель заявления Путина об обновлении ядерной доктрины.

Ранее эксперт оценил степень влияния и авторитета Путина в мире.

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