В ГД обращение Путина назвали призывом к западным и украинским политикам

Обращение президента РФ Владимира Путина — это призыв к западным и украинским политикам. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев РИА Новости.

Он отметил, что сложно сказать определеннее, чем выразился российский лидер: удар по Днепропетровску был предупреждающим и без ядерной боевой части, которая у таких ракет имеется.

«Это призыв к западным и украинским политикам — если там еще остались адекватные люди — поостеречься с эскалацией конфликта», — сказал Журавлев.

Депутат обратил внимание, что глава государства также указал, что ответные ракетные пуски могут быть нанесены как по Украине, так и по объектам за ее пределами. Он пояснил, что речь идет о базах и перевалочных пунктах НАТО, через которые Вооруженным силам Украины (ВСУ) доставляется дальнобойное оружие, которым сейчас «бряцает (Владимир) Зеленский».

До этого в США раскрыли цель заявления Путина об обновлении ядерной доктрины.

Ранее эксперт оценил степень влияния и авторитета Путина в мире.